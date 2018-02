Milosevic tem alto risco de sofrer ataque cardíaco O ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic corre um alto risco de sofrer um ataque cardíaco, revelou nesta quinta-feira um exame médico realizado por uma equipe da Organização das Nações Unidas (ONU). "Milosevic é um homem com grandes riscos cardiovasculares que requerem revisões futuras", disse o juiz Richard May. Os detalhes do exame não foram revelados. A corte, que julga Milosevic por supostos crimes de guerra, recomendou ao ex-mandatário que escolha um advogado para reduzir sua carga de trabalho. Milosevic, de 60 anos, tem feito sua própria defesa diante do tribunal da ONU em Haia. Os exames foram solicitados pela corte em junho, depois de Milosevic ter passado algumas semanas sem poder sair da cama. Os problemas médicos do ex-presidente iugoslavo podem atrasar ainda mais as audiências do processo, visto como o mais importante caso na justiça internacional desde os líderes nazistas julgados após a Segunda Guerra Mundial. Especialistas prevêem que o processo pode levar anos. "Sua carga de trabalho deve ser reduzida e o tratamento médico por um cardiologista é o mais aconselhável", disse May. A corte aguardará novos exames e "analisa as opções que possibilitem o prosseguimento do processo no futuro".