Mina de carvão explode no Casaquistão; 21 mortes Pelo menos 21 pessoas morreram em uma explosão na mina de carvão Shajtinskaya, no Casaquistão, informou na madrugada deste domingo a agência russa Interfax. Cerca de cem mineiros estavam no local. Equipes de salvamento tentam resgatar trabalhadores presos sob a terra.