Mina de carvão sofre atentado a bomba na Colômbia

O ataque ocorreu na véspera da reunião entre líderes sindicais e executivos da empresa, marcada para esta segunda-feira (25), para buscar um acordo que ponha fim à greve dos trabalhadores que já dura 17 dias.

O presidente do sindicato dos trabalhadores, Igor Diaz, rapidamente condenou o ataque. "É um ato lamentável que rejeitamos enfaticamente", disse o sindicalista em mensagem no Twitter. A Cerrejon é controlada pelas mineradoras Xstrata, Anglo American e BHP Billiton.

A greve dos trabalhadores paralisou todas as exportações da companhia. Como a principal produtora concorrente, a Alabama, também está impossibilitada de exportar carvão devido à suspensão de sua licença para operar o porto de Drummond no último dia 6 de fevereiro após um incidente ambiental em que a empresa assume ter despejado 300 toneladas de carvão no Mar do Caribe para evitar que uma de suas barcaças afundasse, a Colômbia está exportando apenas um quinto do carvão que embarca num dia normal. O país figura entre os cinco maiores produtores de carvão do mundo.

A paralisação dos trabalhadores levou a Cerrejon a declarar força maior em pelo menos algumas cargas, uma medida que livra a empresa de qualquer medida legal para entregar o carvão previamente negociado em contrato. As informações são da Dow Jones.