Mina desaba na Turquia, deixando um trabalhador morto e 11 soterrados Uma mina de carvão desmoronou no oeste da Turquia na noite desta quinta-feira, matando pelo menos um mineiro e deixando outros 11 presos, informou a emissora NTV. Bombeiros e soldados do Exército estão tentando resgatar os mineiros presos na vila de Odakoy, oeste da província de Balikesir, de acordo com informações de um funcionário da agência Anatolia. O governador da província, Selahattin Hatipoglu, e comandantes militares foram ao local do acidente, administrando as operações de resgate, segundo a Anatolia. Acidentes como esse são comuns em minas da Turquia devido a falta de segurança, equipamentos inadequados e altas concentrações de gás metano. Em junho do ano passado, seis mineiros morreram por envenenamento de gás metano quando uma mina desmoronou perto do Mar Negro. Uma explosão de gás matou 18 trabalhadores em abril de 2005 em outra mina na cidade de Gediz, na província de Kutahya. O pior desastre nas minas da Turquia aconteceu em 1992, quando uma explosão matou 270 trabalhadores perto de da cidade de Zonguldak.