Mina explode e mata oito pessoas na Índia Pelo menos oito pessoas, entre elas seis membros das forças de segurança, morreram nesta quinta-feira, 1, quando o caminhão em que viajavam passou sobre uma mina, que explodiu, no estado indiano de Chhattisgarh, no centro do país, informou a polícia. A mina explodiu às 8h30 (0h de Brasília), na estrada que liga as localidades de Jagdalpur e Hyderabad, dentro da região tribal de Bastar. O local registra abundante atividade de grupos guerrilheiros de filiação marxista, conhecidos no país como "naxalitas". Entre os mortos há quatro administradores do batalhão Naga, do Exército indiano, e dois oficiais da Polícia Especial (SPO, sigla em inglês). Eles voltavam de uma patrulha e se dirigiam à localidade de Darbhagauda, informou o inspetor geral de Polícia de Bastar, R.K. Vij. Vij, em declarações à agência UNI, anunciou o envio de tropas especiais ao local para operações de segurança nas florestas próximas. A guerrilha maoísta luta há mais de duas décadas para estabelecer um estado comunista independente no leste e sul do país, onde mais de 6 mil pessoas morreram por causa da violência. Em Chhattisgarh, no dia 13 de fevereiro, quatro policiais morreram em conseqüência do ataque a um campo de abastecimento das forças de segurança. No início de fevereiro, o governo indiano anunciou o posicionamento de 37 mil agentes de segurança nos estados mais ameaçados pelos naxalitas como parte de um plano para reforçar a luta contra os rebeldes.