Mina terrestre mata soldado americano em Bagdá A explosão de uma mina terrestre em Bagdá causou a morte de um soldado da 1.ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos quando ele passou com seu veículo sobre o artefato, informaram militares americanos. Em Basra, a explosão de outra mina deixou um soldado britânico ferido, relataram testemunhas. Em Faluja, três pára-quedistas da 82ª Divisão Aerotransportada ficaram feridos ontem em um ataque rebelde, informou o Exército. Como resposta, os EUA utilizaram caças de combate F-16 e despejaram três bombas no fim da noite de ontem, em uma aparente nova tática de demonstração de força para intimidar a resistência armada à ocupação. Ainda neste domingo, uma patrulha americana foi alvo de disparos de armas de baixo calibre em Bagdá. Não há relatos sobre vítimas. Os soldados dos EUA teriam recuado imediatamente sem responder aos disparos. Nas últimas horas de hoje, diversas explosões foram ouvidas na cidade, segundo testemunhas. Mas as autoridades americanas não fizeram comentários. Na semana passada, guerrilheiros iraquianos lançaram granadas contra o edifício da administração americana, sem, no entanto, ferir ninguém. Em Seul, o governo sul-coreano confirmou que enviará soldados para ajudar as forças americanas no Iraque. A Coréia do Sul, ofereceu 3.000 soldados, mas os EUA querem que Seul contribua com mais homens, disse um funcionário da chancelaria asiática. A fonte acrescentou que as partes continuarão negociando até chegar a um número que agrade a ambas.