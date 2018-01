Mina terrestre mata uma criança e fere três na Turquia Uma mina explodiu matando uma criança e ferindo outras três ao sudeste da Turquia neste domingo, 30, segundo notificou a agência de notícia do governo turco Anatolia. A mina explodiu perto da cidade de Genc, na província de Bingol. Segundo a agência, ela foi colocada no local por rebeldes curdos, que freqüentemente atacam o governo turco na região. As crianças feridas foram levadas por um helicóptero militar para um hospital, mas não foram divulgados detalhes do estado de cada uma. Elas estavam recolhendo madeira quando a mina explodiu. As lutas por autonomia das guerrilhas curdas já mataram mais de 37 mil pessoas na Turquia desde 1984, quando o Partido Trabalhista Curdo começou a luta armada. O partido é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Européia. Minas terrestres matam milhares de pessoas na região todos os anos. Tanto a Turquia quanto as guerrilhas implantaram minas ao longo dos anos, mas o governo turco disse que interrompeu esta prática desde 1998.