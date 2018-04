Mineiro mais idoso do grupo é resgatado no Chile

Além de Gómez, já foram retirados Florencio Ávalos, José Ojeda, Osmán Araya, Mario Sepúlveda, Juan Illanes, o boliviano Carlos Mamani, Jimmy Sánchez e Claudio Yáñez Lagos. Ávalos foi o primeiro a ser resgatado da mina a quase 700 metros de profundidade, no norte do Chile. Seu resgate ocorreu pouco após a zero hora desta quarta-feira (horário de Brasília). Os mineiros ficaram presos durante 69 dias, após um acidente em 5 de agosto deixá-los isolados no subterrâneo da mina San José, perto da cidade de Copiapó. A ação de resgate foi intitulada "Operação São Lourenço", em uma referência ao santo patrono dos mineiros.

Presidente

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, ao lado da primeira-dama Cecilia Morel e do ministro de Mineração, Laurence Golborne, falou logo após o primeiro resgate. "Quando o Chile se une, como fez após o terremoto e o tsunami em fevereiro, e agora no resgate dos mineiros, nós somos capazes de grandes coisas", afirmou Piñera. Poucos dias antes de o atual presidente assumir, em março, o país foi atingido por um terremoto de magnitude 8,8, o quinto mais violento já registrado no mundo.

Piñera qualificou os esforços para o resgate como "sem precedentes". As equipes estimam que deve levar pelo menos 24 horas para que os mineiros e os agentes que desceram à mina para ajudar na operação retornem todos à superfície. Piñera chegou a dizer que a fé dos mineiros presos "moveu montanhas" e tornou possível o "milagre".

"Parabéns ao Chile pelo resgate bem sucedido do primeiro mineiro. Que mostra notável de esperança e habilidade", escreveu o porta-voz P.J. Crowley, do Departamento de Estado norte-americano, em um texto no site de mensagens breves Twitter. As informações são da Dow Jones.