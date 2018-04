Mineiro mais jovem é o quinto resgatado de mina Às 4h10 foi resgatado o quinto mineiro, Jimmy Sánchez, de 19 anos, o mais jovem dos 33 trabalhadores soterrados na mina de San José, no Chile. Ele integrava o grupo de mineiros que estava confinado há 69 dias a 622 metros de profundidade. Sua preparação levou mais tempo que os outros quatro pelo fato de ele estar muito ansioso. Apesar disso, sua subida levou 14 minutos, sem problemas. Ele trabalhava na mina de San José há cinco meses. Na chegada, Sánchez deu um abraço emocionado em seu pai. O primeiro trabalhador resgatado foi Florencio Ávalos, de 31 anos, à 0h11, seguido por Mario Sepúlveda, de 39 anos, à 1h04. O terceiro salvamento ocorreu às 2h08, com a chegada à superfície de Juan Illanes, de 52 anos. O quarto salvamento foi o do boliviano, Carlos Mamani, de 23 anos. A operação de resgate deverá se estender ao longo desta quarta-feira.