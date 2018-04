Mineiro registra frase indicando que todos estavam vivos após desabamento

O registro foi ideia do escritor e sociólogo chileno Pablo Huneeus, que patenteou a frase em nome do mineiro depois que o presidente chileno, Sebastián Piñera, distribuiu cópias do bilhete a líderes europeus. O bilhete também ilustra bandeiras, camisetas e até mesmo canecas.

Ojeda, autor da mensagem, quer discutir a distribuição do bilhete pessoalmente com Piñera. Ele disse ainda estar contente com o registro da frase, pois "ninguém mais vai lucrar" com suas palavras.