Mineiros bolivianos desfazem bloqueios após morte de vice-ministro

LA PAZ - Mineiros bolivianos retiraram nesta sexta-feira, 26, o bloqueio a uma estrada onde protestos violentos ocorreram nesta semana, um dia após um vice-ministro do governo ser espancado até a morte.

O vice-ministro do Interior, Rodolfo Illanes, de 56 anos, foi morto na quinta-feira após ser feito refém por trabalhadores que bloquearam uma rodovia em Panduro, a cerca de 160 quilômetros da capital La Paz. Autoridades disseram que ele morreu devido a golpes na cabeça. O presidente boliviano, Evo Morales, decretou três dias de luto e disse que o povo vive "profunda dor" pelas mortes nos protestos.

Os mineiros entraram em confronto com a polícia, que tentou dispersar o grupo e resultou em 17 agentes da segurança feridos e, segundo representantes dos mineiros, três trabalhadores mortos por disparos das autoridades.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os trabalhadores pediam por mais concessões de mineração com regras ambientais menos rigorosas. "Nossos recursos naturais pertencem ao povo, e é por isso que chamo nosso irmão Illanes de herói na defesa de nossos recursos naturais", disse Morales à mídia local.

Illanes havia viajado para Panduro para negociar com os mineiros. Seu corpo foi encontrado ao lado da rodovia que liga Laz Paz com a cidade de Oruru, enrolado em um cobertor, disse o procurador responsável pela investigação, Edwin Blanco. "A causa da morte foi basicamente sangramento no cérebro. Costelas também foram quebradas", disse Blanco a repórteres.

Morales afirmou que os protestos e a morte de Illanes parecem fazer parte de uma "conspiração política, e não uma reivindicação legítima social" na demanda feita pelos mineiros. / REUTERS