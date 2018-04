Mineiros chilenos pedem privacidade na volta para casa Os mineiros chilenos pediram que a mídia dê algum espaço a eles em seus primeiros dias em casa. Eles disseram que decidiram juntos não darem detalhes sobre os 69 dias em que estiveram soterrados em uma mina de cobre no norte do Chile para evitar a desvalorização do livro que pretendem publicar sobre a experiência.