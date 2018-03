Mineiros chineses resgatados em mina afetada por terremoto

Equipes de resgate chinesas conseguiram salvar dois operários de uma mina que estavam presos por 19 dias por conta do terremoto que assolou a província de Sichuan, no sudoeste da China. De acordo com informações da agência oficial "Xinhua", Mi Chengfu, de 51 años, e Liu Hongkun, de 45, foram tirados dos escombros por um helicóptero das autoridades de Hong Kong. Ambos foram encontrados no sábado em uma área montanhosa próxima à cidade de Qingping com ferimentos no tórax e nas costas, mas o mau tempo prejudicou o resgate. As buscas continuaram no local porque outros operários, resgatados no último dia 28, disseram às autoridades que havia mais pessoas com vida. Mi e Liu foram levados ao hospital de Guanghan, situado 25 quilômetros ao norte de Chengdu - capital de Sichuan, província mais afetada pelo tremor. Os operários sobreviveram graças às reservas de arroz e água. Segundo os últimos dados oficiais, o número oficial de mortos em decorrência do terremoto do último dia 12 de maio já chegou a 68.977. Além disso, outras 17.974 pessoas permanecem desaparecidas.