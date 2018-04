Mineiros da Amplats prometem manter greve

Segundo Evans Ramokga, os grevistas estão insatisfeitos com a proposta da Amplats, a maior produtora mundial de platina, de recontratar mineiros demitidos e de lhes conceder uma compensação única de 2 mil rands (cerca de US$ 230,00).

Ramokga negou também que os mineiros tenham cometido atos de violência, como acusa a polícia local. Os grevistas exigem receber salário mensal de 16 mil rands, ou US$ 1.800,00. As informações são da Associated Press.