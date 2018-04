Mineiros do Equador estão presos há 2 dias Equipes de busca persistiam ontem na escavação de um túnel de 150 metros de profundidade, na esperança de resgatar com vida dois mineiros soterrados desde sexta-feira na mina Casa Negra, em Portovelo, no litoral do Equador. Dois corpos - de um grupo de quatro trabalhadores - foram encontrados na noite de sábado. Um dos mortos era peruano. O local foi explorado até 1950 por uma empresa dos EUA. Hoje, uma firma local usa a mina.