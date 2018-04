Mineiros estão bem de saúde e poderão se expor à luz ainda nesta quinta

Luiz Urzua, último dos mineiros, é resgatado.

COPIAPÓ - Apresentando bom estado de saúde, os 33 mineiros resgatados na quarta-feira do fundo de uma jazida no norte do Chile amanheceram bem dispostos e podem voltar a se expor em ambientes claros ainda nesta quinta-feira, 14, informou um médico do hospital para onde foram levados após o salvamento.

O grupo esperava alegre pela visita do presidente chileno, Sebastián Piñera, para seguir comemorando o resgate. "A missão San Lorenzo foi completada com êxito, nossos mineiros mineiros estão bem no hospital, os 33", disse o ministro da Saúde, Jaime Manalich.

Segundo os relatórios médicos, foi registrado apenas um caso de saúde fragilizadas. Um dos operários de mais idade sofria de silicose e apresentou pneumonia aguda, mas ambas as situações já foram controladas pela equipe médica. Dois ou três mineiros podem receber alta no período da tarde.

Outra preocupação dos médicos era a visão dos mineiros, desacostumada à luz. Mas segundo Luis Salinas, oftalmólogo que supervisiona as condições dos mineiros, a recuperação é boa. "Como foi previsto, os mineiros apresentaram um fenômeno de irritação leve em seus olhos devido ao local onde ficaram presos. Não apresentaram olhos vermelhos ou complicações mais graves, os problemas foram bastante discretos", disse Salinas ao jornal chileno La Nación. Segundo o médico, os pequenos inconvenientes não devem durar mais que 24 horas e os mineiros poderão se expor à luz ainda nesta quinta.

"É importante destacar que eles nunca estiveram na escuridão completa, tinham luz artificial e lanternas que permitiam que eles lessem, escrevessem e até desenhassem. Por isso os danos foram mínimos, praticamente insignificantes", disse Salinas, que apenas administra colírio nos 33 heróis do Chile. Ao deixar a cápsula de resgate, todos usavam óculos especiais que bloqueiam 100% dos raios ultravioletas para proteger a visão de danos.

O subdiretor médico do hospital de Copiapó para onde eles foram transferidos, Jorge Montes, afirmou que "a maioria dos mineiros se comportaram muito bem do ponto de vista médico". O profissional confirmou ainda que os operários estão recebendo supervisão psicológica, e muitos deles "evoluíram perfeitamente bem". "A situação que se tem sobre o estado de saúde dos 33 mineiros é bastante auspiciosa", completou.

O esquema original prevê que os mineiros permaneçam no hospital para realizar exames e outros procedimentos - que incluem até cirurgia dental, mas as autoridades não descartaram que eles deixem o centro médico antes do previsto devido Às boas condições em que se encontram.

