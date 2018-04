Mineiros resgatados são condecorados por Piñera Uma multidão aplaudiu hoje em frente ao Palácio de La Moneda os 33 mineiros resgatados da mina San José, que foram recebidos pelo presidente chileno, Sebastián Piñera. Foi a primeira vez que os mineiros entraram na sede do governo do Chile e foram condecorados com a medalha do Bicentenário. Seis socorristas que desceram aos 700 metros de profundidade para resgatar os mineiros também foram condecorados.