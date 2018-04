Mineiros soterrados são encontrados mortos no Equador Foram encontrados hoje três dos quatro mineiros soterrados a 150 metros de profundidade na jazida Casa Negra, em Portovelo no Equador. A informação é do subsecretário do Desenvolvimento, Jorge Espinosa. Uma das vítimas é Walter Vera, de 31 anos. As equipes de resgate equatorianas esperavam encontrar os mineiros com vida.