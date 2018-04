Mineração pode causar novos desastres

No meio de todo o clima de euforia pelo resgate dos 33 sobreviventes, o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Juan Somavía, lembrou que o setor "emprega aproximadamente 1% da força de trabalho mundial, mas registra 8% de todos os acidentes fatais". Ele também lembrou que o drama dos empregados da mina San José não é o único no mundo em que "todos os dias morrem 6.300 pessoas por acidentes de trabalho ou doenças ligadas ao trabalho". "São 2,3 milhões de mortes de trabalhadores todos os anos", alertou Somavía.