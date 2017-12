Mineradores atacam com dinamite edifício em La Paz Dezenas de mineradores causaram graves danos em uma área do edifício da Corporação Mineira da Bolívia (Comibol), estatal, ao detonarem pelo menos três bananas de dinamite, mas não há registro de feridos nem mortos, informa a polícia. A explosão estilhaçou vidraças, destruiu equipamentos e algumas estruturas da sede da Comibol, em La Paz, que os trabalhadores atacaram para exigir de volta seus postos de trabalho. Os mineradores foram expulsos por outros trabalhadores, donos de um cooperativa que explora metais em Caracoles, cerca de 250 quilômetros ao sul de La Paz. Os atacantes protestam contra a falta de uma ação por parte do governo. Cerca de 200 pessoas, entre trabalhadores e familiares, acamparam em algumas ruas do centro de La Paz à espera de que o governo expulse os intrusos e devolva as vagas aos mineradores que já trabalhavam na mina.