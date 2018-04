Minerais radioativos foram jogados em rio do Congo, diz governo O governo da República Democrática do Congo iniciou uma investigação sobre o suposto despejo de 18 toneladas de material altamente radioativo em um rio da Província de Katanga (sudeste), afirmaram autoridades na quarta-feira. O material, incluindo 17 toneladas de minério de cobre com um nível de radioatividade até 50 vezes acima do tolerável, foi apreendido no mês passado na cidade mineradora de Likasi, no sul de Katanga, quando estava prestes a ser exportado. Na semana passada, as autoridades determinaram que o material fosse colocado em uma mina de urânio abandonada. Mas os funcionários encarregados do transporte teriam jogado os minérios de uma ponte localizada a apenas 10 quilômetros de Likasi, uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Os resíduos de minério encontrados na ponte e nas margens do rio Mura apresentaram um nível de radioatividade cerca de 33 vezes acima do limite de segurança imposto pelo Congo. "Se essa informação for verdadeira, a população local está correndo um grande risco", afirmou à Reuters o ministro do Meio Ambiente da República Democrática do Congo, Didace Pembe. Segundo um relatório inicial da Prefeitura de Likasi, as 17 toneladas de minério de cobre pertenciam à empresa chinesa Magma-Lubumbashi. E 1,4 tonelada de cobre e cobalto que também deveria ser armazenada pertencia à Chemaf, uma mineradora do Congo, e a Louis Kiyombo, um empresário da área de mineração. O caminhão com o material nunca chegou à mina desativada. "A estrada estava bloqueada. E já que os funcionários não conseguiram passar, decidiram entre si jogar o material no rio", afirmou o ministro da Minas de Katanga, Bartelemy Mumba Gama. "Acho que agiram assim sem ter consciência da gravidade desse ato."