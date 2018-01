Minerva, a coruja, volta a enxergar. Com lentes de contato Quando foi encontrada na mata, Minerva, uma grande coruja americana (conhecida no Brasil como João-curucutu) ? estava morrendo de fome, porque ficara cega. Agora, ela está prestes à voltar à florestas enxergando: médicos implantaram lentes de contato em seus olhos. Minerva, batizada com esse nome pelos médicos que cuidaram dela, passou por uma cirurgia de olhos dia 22 de janeiro e Chris Murphy, o cirurgião, declarou-a, agora, em boas condições. ?Perfeita?, diz Murphy, um veterinário oftalmologista. ?Bicho por bicho, este é considerado o pássaro mais briguento da face da terra.? Minerva foi encontrado num estado lamentável no começo de dezembro, depois que alguém avisou os tratadores de animais selvagens Seu e Jerry Theys que uma coruja estava pousada numa cerca havia três dias. Sue Theys, que enredou a coruja, diz que suspeitou imediatamente que a ela estivesse com catarata. Depois que um veterinário local confirmou o diagnóstico, os Theys levaram Minerva para Murphy, na Escola de Veterinária da Universidade de Wisconsin. Murphy tinha um par de lentes à mão, adaptada há seis anos para outra dessas grandes corujas americanas e que se mostrou uma candidata imprópria para a cirurgia. As lentes foram projetadas por Murphy e Chuck Stuhr e feitas pela Storz Opthalmics, a empresa que foi comprada pela Bausch & Lomb. Sob a supervisão de Murphy, Renée Carter e uma residente, Katie Diehl implantaram as lentes em Minerva. ?Ao que sei, isto nunca foi feito anos?, diz Murphy. Os Theysm que dirigem o centro de reabilitação de animais selvagens Wildlife of Wisconsin, pagaram US$ 300 (R$ 2.610,00) pelas lentes e a escola de veterinária doou o resto. Durante a recuperação, os Theys pingaram gotas de antibiótico nos olhos de Minerva três vezes ao dia e a alimentaram com ratos e, ocasionalmente, um coelho. Em abril, mudaram a coruja para uma gaiola muito maior e soltaram ratos para checar se ela conseguia caçá-los. Ao passar no teste, agora ela está pronta a voltar a mata. Minerva, conhecida nos EUA como great horned owl, pertence à espécie das maiores corujas das Américas, a Bubo virginianus , cujas fêmeas atingem uma envergadura de 1,5 metros e pesam cerca de 2,5 kg. Elas têm visão noturna e um agudo senso auditivo que lhes permite localizar a presa no escuro. ?Minerva é extremamente mal-humorada?, diz Sue. ?Não pode entender porque nós estamos fazendo essa confusão com ela. Ela pode enxergar e quer levantar vôo e voar.?