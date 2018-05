Minha vida como prisioneiro de Damasco

Yassin Al-Haj Saleh, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

Em todos os meus 50 anos, nunca tive um passaporte. Além de visitar o Líbano, nunca tinha saído da Síria, em 2004, quando fui proibido de deixar o país. Tentei várias vezes daí para frente conseguir um passaporte, mas sempre inutilmente.

Passei 16 anos de minha juventude nos cárceres do meu país, preso por ser membro de um grupo comunista pró-democracia. Nos recentes protestos, muitos amigos meus foram detidos - a maioria deles jovens - sob as leis de emergência do governo que quer tirar todo mundo de circulação.

O estado de emergência, no qual a Síria vive há 48 anos, estendeu a autoridade de elite governista a todas as esferas da vida pública e privada da Síria, e não há nada que impeça o regime de usar seu poder para abusar da população. Ultimamente está fazendo inúmeras promessas de que essas restrições abrangentes acabarão. Mas devemos perguntar como poderá o Partido Baath governar a Síria sem o estado de emergência que o sustentou por tanto tempo?

O pretexto oficial para a aplicação das leis de emergência é o estado de guerra do país com Israel. No entanto, não levou a nada restringir as liberdades dos sírios na guerra de 1967, que terminou com a ocupação das Colinas do Golan, nem ajudou em qualquer outro confronto com o Estado judeu, nem em qualquer emergência concreta. Como, segundo o governo, tudo foi emergência no último meio século, nada é emergência.

A luta da Síria contra o agressivo Israel encorajou a militarização da vida política - fato particularmente favorável ao governo unipartidário. E a suspensão do Estado de direito criou um ambiente que permitiu o crescimento de uma nova elite governista.

Em 2005, o Partido Baath decidiu, sem qualquer discussão pública de fato, adotar a chamada "economia social de mercado", que supostamente combinaria a concorrência e a iniciativa privada a uma boa medida de socialismo tradicional. Na realidade, enquanto o Estado reduzia sua influência, surgiram novos monopólios e a qualidade de bens e serviços declinou.

Como os tribunais locais são corruptos e não têm independência, não há processo justo. Acrescentando-se a isso uma burocracia venal e ociosa, as supostas reformas econômicas tornaram-se uma justificativa para a apropriação de poder econômico em benefício dos ricos e poderosos.

A liberalização econômica não estava vinculada de modo nenhum à liberalização política. Depois de meio século de governo "socialista", surgiu na Síria uma nova classe aristocrática que não aceita os princípios da igualdade, responsabilidade ou o governo da lei. Não por acaso os manifestantes nas cidades de Deraa e Latakia revoltaram-se contra as propriedades desta temida e odiada aristocracia, principalmente as do primo do presidente Bashar Assad, Rami Makhluf, um empresário que controla a rede de telefonia celular do país e, mais do que qualquer outro, representa o entrelaçamento do poder e da riqueza na Síria.

A classe governante de hoje acumulou imerecidamente um alarmante poder material e político. Seus membros estão fundamentalmente desvinculados da realidade cotidiana da maioria dos sírios e não ouve mais suas vozes abafadas. Nos últimos anos, cresceu entre eles uma cultura do desprezo pelo público.

Embora alguns afirmem que as manifestações são de fundo político, não há nenhuma indicação de que os islâmicos tenham influído de maneira determinante nos recentes protestos, embora muitos atos tenham começado nas mesquitas. As cerimônias religiosas em que os fiéis oram nas mesquitas são as únicas "reuniões" que o governo não pode dispersar, e os textos religiosos são as únicas "opiniões" que o governo não pode suprimir.

Em vez de slogans islâmicos, o canto que mais se ouviu na Mesquita Rifai de Damasco, em 1.º de abril foi "Um, um, um, o povo sírio é só um!" Os sírios querem liberdade e estão plenamente conscientes de que ela não pode ser semeada num terreno onde cresce o medo, que Montesquieu considerava a fonte de todas as tiranias. Sabemos isso melhor do que ninguém.

A busca da igualdade, justiça, dignidade e liberdade - e não da religião - é o que impele hoje os sírios a se engajar nos protestos. Esta busca estimulou muitos deles a vencer o medo pelo governo e está colocando o regime na defensiva.

O regime sírio desfruta de um apoio muito maior do que Hosni Mubarak no Egito ou Zine al Abidine Ben Ali na Tunísia. Esta é uma fonte de força, que aparentemente Assad não leva em consideração quando apela para as forças de segurança para esmagar os protestos.

Para que o regime mantenha uma parcela de sua legitimidade profundamente afetada, terá de atender às reivindicações dos manifestantes e reconhecer o anseio popular pela liberdade e a igualdade.

Qualquer que seja o resultado dos protestos, a Síria tem um difícil caminho pela frente. Entre o sofrimento da opressão e as agruras da libertação, eu prefiro evidentemente esta última. Pessoalmente, só quero viver na Síria, embora esteja procurando obter um passaporte para visitar na Europa meus irmãos que não vejo há dez anos. E também quero, enfim, me sentir seguro. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

