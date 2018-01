Ministério da Educação de Israel reconhecerá associação gay O ministro da Educação israelense, Yuli Tamir, deve anunciar nesta quarta-feira, 28, o reconhecimento de uma associação gay juvenil que conta com cerca de 1.500 integrantes. O reconhecimento equipara a entidade com outras organizações juvenis. Tamir deve oficializar a decisão no ato anual de arrecadação de fundos da Organização Juvenil Gay de Israel (IGY), em Tel Aviv, informa o jornal Ha´aretz. O Ministério da Justiça, porém, terá que aprovar modificações nos seus regulamentos para o reconhecimento de organizações. Um dos critérios necessários para receber apoio governamental e fundos públicos era a entrega ao Ministério da Educação de uma lista dos membros. A relação incluiria endereços e números do documento de identidade de cada integrante. Alguns membros do IGY, porém, temem a divulgação de seus dados. Assim, o Ministério da Educação abriu mão da exigência no caso de grupos que tenham razões justificadas e especiais.