Ministério da Inteligência iraniano lança site

A página, cujo endereço é vaja.ir, indica a localização de edifícios do serviço secreto em várias cidades e encoraja os iranianos a entrar em contato com o Ministério se tiverem informações.

Além disso, a página proclama o que descreve como feitos iranianos na longa batalha do setor de inteligência com o Ocidente, incluindo a captura de um avião não tripulado de vigilância dos EUA no ano passado.

O Irã afirma estar envolvido numa intensa guerra de inteligência com os ocidentais, basicamente por causa de seu polêmico programa nuclear. Os EUA e seus aliados acreditam que Teerã está tentando desenvolver armas nucleares, mas os iranianos negam a acusação. As informações são da Associated Press.