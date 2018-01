Ministério diz que 67 policiais foram capturados em Kiev

PRISCILA ARONE COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS, Agência Estado

Segundo um deputado da oposição, os policiais são mantidos no interior do prédio da prefeitura de Kiev, que foi ocupado pelos manifestantes.

O mesmo Ministério também pediu aos moradores de Kiev que permaneçam em locais fechados em razão do "estado de espírito agressivo das pessoas".

Nesse ambiente, o número de vítimas fatais e de feridos varia muito de acordo com a fonte da informação. O médico Andriy Huk, que integra o serviço montado pelos manifestantes, disse à Associated Press que 32 pessoas morreram nesta quinta-feira em confrontos com as forças de segurança ucranianas. Mas segundo a rede de televisão CNN, o chefe desse mesmo serviço afirmou que 100 pessoas morreram e 500 ficaram feridas depois que a trégua acertada na quarta-feira foi rompida.

Os confrontos já resultam em perda de apoio ao presidente Viktor Yanukovych. O prefeito de Kiev Volodymyr Makeyenko anunciou em comunicado sua saída do Partido das Regiões, do qual Yanukovych faz parte. Ele justificou a decisão afirmando que "devemos ser guiados apenas pelos interesses do povo. Esta é a nossa chance de salvar as vidas das pessoas."

Makeyenko informou também que vai continuar a cumprir seus deveres no cargo enquanto contar com a confiança do povo.

Outro influente membro do partido governista, Serhiy Tyhipko, disse que tanto Yanukovych quanto os líderes opositores "perderam completamente o controle da situação". "Sua falta de ação está levando ao fortalecimento da oposição e a vítimas humanas", disse ele à agência de notícias Interfax.