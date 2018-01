Ministério do Interior ameaça cancelar eleição no Irã O Ministério do Interior do Irã, país que enfrenta um confronto entre reformistas e linha-duras sobre as eleições parlamentares do próximo mês, informou hoje que realizará a votação somente se for comprovado que candidatos não foram injustamente impedidos de participar. Mas o ministério, sob autoridade do governo reformista do presidente Mohamed Khatami, destacou que, mesmo se impedir a votação, altos funcionários conservadores podem nomear um grupo para realizar as eleições. O Conselho de Guardiães - formado por linhas-duras do regime clerical - bloqueou a candidatura de milhares de candidatos reformistas, incluindo de 80 dos atuais 290 deputados.