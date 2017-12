Ministério iraquiano cancela contratos com a Dinamarca O Ministério dos Transportes do Iraque decidiu cancelar seus contratos com firmas dinamarquesas e rejeitou todas as ofertas de ajuda financeira do governo dinamarquês, e protesto contra a publicação de caricaturas do profeta Maomé. O ministro dos Transportes, Salam al-Maliki, disse que a decisão envolverá contratos nas áreas portuária, de aviação, ferroviária e marítima. Al-Maliki referiu-se especificamente aos contratos da Dinamarca, mas uma alta autoridades do ministério acrescentou que as firmas norueguesas também serão punidas, porque a mídia da Noruega reproduziu as caricaturas. Al-Maliki é um seguidor do líder xiita extremista Muqtada al-Sadr. A Dinamarca mantém 430 soldados no sul do Iraque, como parte da força multinacional comandada pelos EUA.