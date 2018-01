Ministra alemã define como "cinismo" postura dos EUA diante dos aliados A ministra da Cooperação alemã, Heidemarie Wieczorek-Zeul, definiu como "cinismo puro e simples" a postura dos Estados Unidos diante de seus aliados com relação à questão iraquiana. Em uma declaração à rede de televisão local N-TV, a ministra disse que a intenção do governo americano de querer fazer a guerra contra o Iraque e deixar, depois, a outros países o financiamento da reconstrução iraquiana é "cinismo puro e simples". A ministra assinalou que os debates sobre a guerra a aborrecem em particular pelos custos de um possível conflito, que somariam, segundo ela, quatro vezes os fundos mundiais para a ajuda ao desenvolvimento.