Ministra alemã não vai renunciar após acusação de plágio

Schavan é a segunda integrante do gabinete da chanceler Angela Merkel a perder um doutorado por causa de plágio. O ex-ministro da Defesa, Karl-Theodor zu Guttenberg, renunciou em 2011 após o anúncio de que ele copiou grande parte de sua tese.

Políticos de oposição dizem que Schavan está numa situação insustentável, em razão do cargo que ocupa, e deve renunciar.

A Universidade Heinrich Heine, de Duesseldorf, decidiu por voto, na terça-feira, retirar o título de doutora de Schavan após uma revisão completa de suas tese, que fora apresentada em 1980, após acusações de plágio feitas por um blogueiro anônimo.

Em declarações feitas durante uma viajem à África do Sul, nesta quarta-feira, Schavan disse que "não vai aceitar" a decisão da escola e vai abrir uma ação legal contra a instituição. As informações são da Associated Press.