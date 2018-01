Ministra alemã pede aplicação de sanções contra o Sudão A ministra de Cooperação e Desenvolvimento alemã, Heidemarie Wieczorek-Zeul, pediu, neste domingo, 12, uma rápida aplicação de sanções contra o Governo sudanês, que permita o posicionamento de "capacetes azuis" na região de Darfur. A situação no Sudão é um dos assuntos na agenda do conselho informal que reunirá, na segunda-feira, em Bonn os ministros de Cooperação e Desenvolvimento da União Européia, e no qual Wieczorek-Zeul proporá como presidente do mesmo uma mudança de atitude na África. "Peço a aplicação de sanções para que os soldados (de uma missão internacional) possam entrar no país", disse a ministra à emissora "Deutschalndfunk". Wieczorek-Zeul responsabilizou o Governo sudanês - contrário à intervenção da ONU - pela impotência da comunidade internacional perante as "centenas de milhares de pessoas que são deslocadas e assassinadas". É um "escândalo absoluto" que o embargo de armas só seja aplicado em Darfur e não no resto do país, disse a ministra. Segundo números da ONU, o conflito em Darfur custou até agora a vida de aproximadamente 200 mil pessoas e provocou o deslocamento de cerca de 2,5 milhões.