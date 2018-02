Ministra austríaca vê falha de autoridades em caso de incesto A ministra austríaca da Justiça, Maria Berger, considera que as autoridades foram ingênuas com relação a Josef Fritzl, que manteve uma filha presa num porão durante 24 anos e teve sete filhos com ela. É a primeira vez que o governo admite falhas na forma como lidou com o caso. "Olhando tudo o que sabemos até agora, vejo uma certa ingenuidade --especialmente quando se trata daquela história de que [a filha de Friztl tinha entrado para uma seita, com o que o suspeito explicou a desaparição da filha", disse Berger em entrevista publicada na quarta-feira pelo jornal Der Standard. Elisabeth Fritzl diz que em 1984 seu pai a atraiu para o porão da casa, a dopou e a encarcerou, passando então a cometer abusos sexuais. À esposa, Josef Fritzl disse que a filha havia entrado para uma seita. Três dos sete filhos resultantes desses abusos foram criados pelo casal Josef e Rosemarie Fritzl. O homem dizia à mulher que a filha deixara as crianças na porta de casa junto com uma carta em que dizia não ser capaz de criá-los. Outros três filhos do relacionamento foram criados dentro do porão pela própria Elisabeth, e uma sétima criança morreu logo após nascer. Fritzl, que também tem sete filhos com a esposa, adotou legalmente uma das crianças e foi autorizado a criar as outras duas. Adoções de crianças por parentes habitualmente são menos fiscalizadas do que as demais, mas a ministra afirmou que isso vai ter de mudar. "Em geral, pais adotivos são exaustivamente checados. Uma forma de fazer isso é checar o prontuário criminal", disse Berger ao jornal. "Agora, queremos tornar isso compulsório também quando se trata de adoções privilegiadas por familiares." A imprensa e entidades beneficentes questionam a autorização para que Fritzl cuidasse das crianças, especialmente porque ele havia sido condenado por estupro na década de 1960. O juiz responsável pelo processo de adoção disse não ter visto necessidade de pedir o prontuário criminal de Fritzl. Na época da decisão, a condenação já havia sido retirada do prontuário. Esse é o segundo caso desse tipo na Áustria nos últimos tempos. Há dois anos, a jovem Natascha Kampusch conseguiu fugir de um porão onde foi mantida presa durante oito anos por um homem que não era seu parente e se matou em seguida.