Ministra da Áustria defende que Grécia continue no euro

Em entrevista à televisão austríaca, ela foi questionada se os ministros das finanças devem aprovar o segundo pacote de ajuda à Grécia em seu encontro de amanhã em Bruxelas. "Não vejo apoio da maioria para outro caminho", respondeu, acrescentando que os países da zona do euro vão ajudar a Grécia a ficar na zona do euro se o país quiser, acrescentou.

A alternativa a um novo pacote - a saída da zona do euro - custaria "muito", alertou Fekter, dizendo que seria mais difícil dominar a dívida grega com o uso da antiga moeda do país, o dracma. Ela também insistiu que a Grécia deve cumprir as condições necessárias para receber o pacote de ? 130 bilhões de euros. "Não há alternativa" para a Grécia impulsionar sua competitividade, afirmou.

Fekter espera que haja muitas discussões amanhã sobre o mecanismo usado para analisar o progresso da Grécia no cumprimento de suas reformas. Os ministros vão discutir se os credores internacionais do país - o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o Banco Central Europeu - devem continuar a analisar essas reformas ou se um novo mecanismo deve ser criado. As informações são da Dow Jones.