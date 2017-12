Ministra da Defesa chilena é insultada no funeral de Pinochet A ministra da Defesa chilena, Vivianne Blanlot, a única representante do governo nos funerais de Augusto Pinochet, foi recebida nesta terça-feira com insultos por partidários do ex-ditador, que morreu no domingo. "Que se vá, que se vá", pediram os simpatizantes do ex-ditador, quando a ministra entrou no recinto para onde o corpo do ex-governante foi levado para receber as honras militares programados pelo Exército do Chile. A raiva dos partidários de Pinochet também se voltou contra a presidente do país, Michelle Bachelet, que decidiu não outorgar honras de Estado a Pinochet. Blanlot, cuja presença na cerimônia tinha sido rejeitada previamente pela família de Pinochet, chegou acompanhada pelos comandantes-em-chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e do diretor dos Carabineiros. A ministra da Defesa, que não cumprimentou a viúva de Pinochet, Lucía Hiriart, nem seus filhos, se sentou na mesma fileira da família, cercada pelos chefes militares. A fria recepção a Blanlot por parte da família e dos colaboradores de Pinochet se deve à negativa do governo a outorgar honras ao ex-ditador (1973-1990). A decisão foi adotada por Bachelet, que argumentou que fazia isso pelo "bem do país" e a unidadedos chilenos, profundamente divididos em torno da figura de Pinochet, cujo regime deixou mais de três mil mortos e 1.200 detidos desaparecidos.