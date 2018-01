Ministra da Defesa da Colômbia renuncia ao cargo A ministra da Defesa da Colômbia, Martha Lucía Ramírez, renunciou ao cargo neste domingo. A presidência da Colômbia informou, por meio de um porta-voz, que aceitou a renúncia da ministra e nomeou para seu lugar o empresário Jorge Alberto Uribe, que presidia uma companhia de seguros. Não foram informados detalhes sobre as razões que teriam levado à demissão, com a qual se amplia a crise ministerial durante a tramitação, no congresso, de uma polêmica lei anti-terrorismo. Ramírez, de 49 anos, foi a primeira mulher a assumir a pasta da Defesa na Colômbia. Durante os 15 meses em que esteve a frente do ministério do governo Álvaro Uribe, teve uma difícil relação com a cúpula militar e policial do país.