Ministra da Malásia defende castração para estupradores A ministra do Desenvolvimento da Mulher, Família e Comunidade da Malásia, Ng Yen Yen, afirmou hoje que é a favor de castrar os homens que cometem repetidos estupros. Para ela, essa seria uma forma de conter o crescente número de casos desse tipo de crime no país. Segundo a ministra, foram registrados no ano passado 3.177 casos de estupro no país. Houve um aumento em relação aos 2.435 casos de 2006 e aos 1.887 de 2005. "Se está provado que o ato será repetido pelo agressor, pessoalmente eu aprovo (a castração). Eu acho que essa medida drástica é necessária para um crime tão abominável", disse Ng, segundo a agência de notícias malaia Bernama. "Nós deveríamos pensar no papel da castração para prevenir o estupro", afirmou. "Ainda que não seja uma forma de punição na Malásia, eu acho que as pessoas devem estar maduras o suficiente para debater abertamente e discutir isso." A ministra, também médica, apontou que a castração pode ser feita de várias formas, inclusive com medicamentos para reduzir os hormônios masculinos. Porém, ela disse que uma medida do tipo deve ser considerada apenas em último caso, contra estupradores reincidentes, e suas implicações devem ser estudadas cuidadosamente.