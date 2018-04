Ministra da Saúde da Argentina pode renunciar amanhã

Entre as ações autorizadas pela presidente da Argentina, a Justiça Eleitoral recomendou que as milhares de pessoas destinadas ao atendimento dos eleitores nos centros de votação - além das forças policiais - usassem máscaras como forma de prevenção do vírus H1N1. As autoridades eleitorais argentinas colocaram álcool à disposição dos mesários para desinfetar as mesas. As autoridades também recomendaram que os eleitores não lambessem o envelope onde colocavam as cédulas eleitorais (o voto, na Argentina, ainda é em papel), para evitar espalhar saliva.

Motivos para temor existem de sobra na Argentina, já que o país, até as últimas informações oficiais do ministério da saúde fornecidas na sexta-feira à noite, acumulava vinte e seis casos fatais. Além disso, o país registrou mais 1.587 casos de pessoas contaminadas. A Argentina é o país com maior número de mortes decorrentes da gripe na América do Sul. O país ocupa o segundo posto no número de pessoas contagiadas, atrás do Chile, que possui 6.211 doentes (e doze mortos).