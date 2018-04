Ministra da Saúde da Argentina renuncia ao cargo

A ministra já havia pedido sua demissão há meses, mas a presidente Cristina Kirchner solicitou que ela ficasse até as eleições para não provocar ruídos na campanha governista. Graciela vinha trabalhando sem apoio da presidente e dos demais ministros nas tarefas de administrar as epidemias de dengue, durante o verão, e da Influenza A (H1N1) - mais conhecida como gripe suína -, surgida há cerca de dois meses.

Segundo o último boletim oficial da Organização Mundial da Saúde, a gripe suína já provocou 23 mortes no país e o contágio de 1.488 pessoas. Graciela queria declarar emergência sanitária na Argentina na semana passada, por causa do rápido avanço da nova gripe. No entanto, a medida foi vetada pela presidente para não prejudicar as eleições parlamentares que ocorreram ontem.