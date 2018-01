Ministra da Suécia é esfaqueada em Estocolmo A ministra das relações internacionais da Suécia, Anna Lindh, foi atingida com vários golpes de faca nos braços, peito e estômago nesta quarta-feira, enquanto fazia compras numa loja de departamentos no centro de Estocolmo. Uma porta-voz da ministra disse que Anna Lindh está em estado grave e que seria submetida a cirurgia. As feridas não foram consideradas letais. Uma testemunha que fazia compras na mesma loja disse que viu a ministra subir correndo as escadas rolantes, perseguida por um homem. Segundo esta testemunha, Anna Lindh caiu no chão e foi esfaqueada várias vezes na barriga. O autor dos golpes fugiu deixando a faca no local. A polícia não acredita que o crime tenha motivação política. Anna Lindh, de 46 anos, é ministra das relações internacionais desde 1998. Sua popularidade é grande por dar à Suécia certa projeção internacional na área da diplomacia. Elogiada por analistas políticos e membros do partido social-democrata, ao qual pertence, Anna Lindh é cotada para concorrer ao cargo de primeira-ministra.