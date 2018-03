Ministra das Finanças da França nega pacote de ajuda europeu A ministra das Finanças da França, Christine Lagarde, negou nesta quarta-feira que a França esteja planejando um pacote de 300 bilhões de euros (424,4 bilhões de dólares) para ajudar os bancos da União Européia. Mais cedo, uma fonte do governo da UE disse à Reuters que a França estava planejando propor um pacote de ajuda da UE aos bancos, no valor de 300 bilhões de euros. Perguntada sobre a informação, Lagarde disse a jornalistas: "Não existe nada. Não existe nada do tipo". (Reportagem de Crispian Balmer)