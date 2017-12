Ministra de Exteriores será presidente da Suíça em 2007 A atual vice-presidente e ministra de Assuntos Exteriores, Micheline Calmy-Rey, foi eleita nesta quarta-feira para ocupar o cargo de presidente da Suíça em 2007. A Assembléia Federal - formada por ambas as Câmaras - formalizou a nomeação da socialista por 147 dos 192 votos válidos. Calmy-Rey sucederá seu colega de partido, Moritz Leuenberger, cujo mandato termina no próximo dia 31. Calmy-Rey, de 61 anos, será a segunda mulher da história da Suíça a desempenhar essa função. A primeira foi a também socialista Ruth Dreifuss, que exerceu o cargo em 1999. Casada, mãe de dois filhos, Calmy-Rey ocupa a pasta de Assuntos Exteriores desde dezembro de 2002, quando sucedeu Dreifuss no governo federal, composto por sete representantes dos quatro principais partidos políticos da Suíça. O ministro do Interior, Pascal Couchepin, assumirá o cargo vago de vice-presidente do Conselho Federal. Assim, segundo a rotação vigente, ele deve ser eleito presidente em 2008. Após haver dirigido durante 20 anos uma empresa familiar de distribuição de livros, Calmy-Rey filiou-se em 1979 ao Partido Socialista de Genebra. Em 1981, foi eleita para o Parlamento do Cantão de Genebra, onde ficou responsável pelas finanças públicas. Na política nacional, na qual estreou em 2002, na direção do Ministério de Assuntos Exteriores, Calmy-Rey caracterizou-se por imprimir uma personalidade mais ativa e comprometida com a política externa suíça, cujo princípio fundamental é a neutralidade.