Ministra de Relações Exteriores de Israel visita os EUA A ministra de Relações Exteriores de Israel, Tzipi Livni, viaja neste sábado, 10, aos Estados Unidos, onde deve se reunir com a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores em Jerusalém, Mark Regev, explicou que Livni vai embarcar ao fim do período de descanso de sábado. A ministra deve participar do congresso anual do Comitê de Relações Públicas Americano-Israelense (Aipac) e se reunir com o secretário-geral da ONU, Ban-Ki-moon. Depois dos EUA, Livni deve ir ao Canadá. Segundo a rádio pública israelense, Livni pretende convencer os EUA de que Israel não vai aceitar nenhum governo palestino que não respeite as exigências da comunidade internacional: o reconhecimento do Estado judeu, a renúncia à violência e o respeito aos acordos. Além disso, segundo a emissora, a chefe da diplomacia israelense vai reafirmar que seu Governo não se reunirá com nenhum dirigente do Hamas. Ehud Olmert Livni teve na noite de quinta-feira, 8, uma reunião com o primeiro-ministro, Ehud Olmert, discutindo a agenda de sua visita aos EUA e também questões referentes às relações com os palestinos. Olmert e Livni resolveram suspender a transferência para a Autoridade Nacional Palestina (ANP) de fundos de taxas alfandegárias e outros impostos retidos por Israel. O presidente palestino, Mahmoud Abbas, não teria cumprido a sua promessa de utilizar as verbas já liberadas apenas para fins humanitários. A imprensa israelense informou esta semana que os US$ 100 milhões que Israel transferiu à Presidência palestina após a reunião de dezembro entre Olmert e Abbas não estão na conta do presidente, e podem ter sido usados para pagar salários. O porta-voz do ministério confirmou que Olmert e Livni tiveram uma reunião na noite de quinta-feira. Mas não comentou as questões discutidas.