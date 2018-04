Ministra do Meio Ambiente da Venezuela renuncia A ministra do Meio Ambiente da Venezuela, Yubiri Ortega, renunciou ontem ao cargo junto com seu marido, Ramon Carrizalez, que deixou o posto de vice-presidente do país. Ele também era ministro da Defesa. Carrizalez alegou que tomou a decisão por motivos "estritamente" pessoais. Desde sábado, havia rumores sobre sua saída do cargo por causa de diferenças com o presidente Hugo Chávez.