Ministra do Peru renuncia após conflito, diz funcionário A ministra peruana da Mulher, Carmen Vildoso, apresentou sua renúncia ao presidente Alan García na noite de ontem por desacordo com relação à forma como o governo conduziu os brutais confrontos entre policiais e indígenas, nos quais mais de 30 pessoas morreram. "A ministra Carmen Vildoso apresentou sua carta de renúncia irrevogável ao presidente Alan García na noite de segunda-feira por discordar da formar como o governo manejou o conflito com os indígenas amazônicos e o enfrentamento de sexta-feira", disse hoje um funcionário do alto escalão do ministério.