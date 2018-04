Ministra é surpreendida fazendo gesto fascista Uma das ministras do governo do premiê italiano, Silvio Berlusconi, teve capturado em vídeo o momento no qual fez um gesto fascista durante um evento público da polícia na Província de Lecco, norte da Itália, no dia 5. A ministra de Turismo, Michela Vittoria Brambilla - do partido de Berlusconi, Povo da Liberdade -, aparece nas imagens publicadas pelo jornal La Repubblica com o braço direito rígido em direção ao céu por alguns segundos após o término do hino nacional. O gesto é repetido pelo pai dela, que aparece no lado esquerdo da imagem. "O gesto se parece muito com o fascista. Assim como o que é feito por seu pai, que está no mesmo palco, mas no lado oposto à filha, e quis também fazer a saudação, com a mesma força e a mesma emoção", afirmou o jornal. Vários deputados pediram a renúncia de Michela. Ela assumiu em 12 de maio como subsecretária do Turismo e se tornou ministra dias depois, quando o governo criou uma pasta para o setor. FIM DE INVESTIGAÇÃO Promotores que investigavam alegações de que Berlusconi usou de forma indevida aviões do governo para transportar jovens modelos para sua casa de férias na Sardenha decidiram arquivar o caso, segundo agências de notícia. Os promotores investigaram seis voos e disseram que eles não provocaram custos adicionais para o governo.