Ministra escolhe projeto do memorial de Diana O desenho de uma espécie de fonte, feito por uma arquiteta americana, venceu a longa disputa pela escolha de um memorial permanente para a princesa Diana. O projeto consiste em um colar oval de água margeado por pedras. A decisão final coube à ministra da Cultura da Grã-Bretanha, Tessa Jowell, e deve causar muita polêmica. "Ela foi a britânica mais celebrada do último quarto de século, e nós a recordaremos com uma poça d´água", afirmou ironicamente Vivienne Parry, que era grande amiga da princesa. Já para uma outra amiga próxima de Diana, Rosa Monckton, "o projeto foi a escolha certa para criar um memorial apropriado". Monckton presidiu o comitê que por 18 meses tentou fazer uma escolha entre os projetos apresentados. O outro projeto finalista foi desenhado pelo artista britânico nascido na Índia, Anish Kapoor. A fonte será construída, a um custo de três milhões de libras (cerca de US$ 4,7 milhões), no Hyde Park, em Londres. Ela deverá ser finalizada antes de 31 de agosto de 2003, dia do sexto aniversário da morte da princesa. Só três anos após a morte de Diana em um acidente automobilístico em Paris, em 1997, foi tomada a decisão de construir uma fonte como memorial nacional e foi possível escolher o comitê, formado por oito membros, responsável pela escolha do projeto. Uma pesquisa feita pelo Canal 5 de televisão mostrou que apenas 1% dos cerca de 2.500 telespectadores entrevistados apoiou o trabalho de Gustafson, e que 2% preferiram o desejo de Kapoor. Para 97%, no entanto, nenhum projeto mereceria ser vencedor.