Ministra francesa ataca "aspiração de supremacia" dos EUA A ministra da Defesa da França criticou ?certas idéias neoconservadoras radicais? dos Estados Unidos como lesivas às relações entre EUA e Europa. A ministra Michele Alliot-Marie denunciou as ?aspirações americanas de supremacia econômica?, cultural e política. A ministra não disse quem, nos EUA, estaria promovendo esses pontos de vista. ?É essencial que reconheçamos a posição dos demais? como parte do discurso transatlântico, afirmou. Em discurso perante o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, uma entidade privada, Alliot-Marie destacou que os europeus têm uma ?sensibilidade diferente? dos americanos no que diz respeito ao mundo islâmico. Descrevendo a visão francesa, ela disse que, mesmo reconhecendo a ameaça do terrorismo, as causas do fenômeno devem ser vistas como ?o senso de frustração face à injustiça e à pobreza?. ?A humilhação é explorada pelos fanáticos?, disse, pedindo que a ?violência cega? seja erradicada juntamente com ?suas raízes?.