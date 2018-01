Ministra garante que Alemanha não tem dívidas com a Otan

A ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, negou categoricamente que o país tenha dívidas com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Não existe uma conta onde são registradas dívidas na Otan", declarou a ministra em comunicado oficial. Os gastos a favor da Otan não devem ser o único critério para medir os esforços militares da Alemanha, acrescentou.

A declaração é uma resposta a acusação de Donald Trump, publicada em seu Twitter, que sugere uma dívida alemã devido a gastos militares insuficientes. O presidente norte-americano postou que a Alemanha deve "grandes somas de dinheiros à Otan", após encontro com a chanceler Angela Merkel. Com informações da AFP.