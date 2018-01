Ministra grega interrompe viagem a Helsinque após acidente A ministra do Exterior grega, Dora Bakoyani, interrompeu hoje uma viagem oficial a Helsinque, na Finlândia, para retornar a Atenas após o acidente entre um caça militar grego e um turco no Mar Egeu. Bakoyani contatou por telefone seu homólogo turco, Abdullah Gul, segundo o escritório de imprensa do ministério. Ambos concordaram que este incidente não deve afetar a melhoria das relações entre os dois países. Segundo emissoras gregas, o piloto de uma linha aérea egípcia que fazia a rota Cairo-Viena viu o brilho provocado pelo choque dos dois caças a cerca de 2 mil pés de distância (700 metros), debaixo de seu próprio aparelho, quando voava a 34 mil pés de altitude. O primeiro-ministro grego, Costas Caramanlis, que está no fórum da Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCDE), em Paris, foi informado do incidente. Fontes do Ministério da Defesa grego citadas pelos meios de comunicação locais confirmaram que o piloto turco foi resgatado com vida por um barco comercial. O piloto turco, Halil Ibrahim Osdemin, está a bordo da embarcação com bandeira do Panamá "Gaz Century", cujo capitão é filipino. Ele aparentemente se negou a ser levado ao helicóptero militar grego que foi ao local do acidente para resgatar os possíveis sobreviventes. Até o momento, não há notícias sobre o piloto do caça grego. Segundo o Ministério da Defesa grego, os aparelhos envolvidos são dois F16, um grego e outro turco, que se chocaram no ar, cerca de 15 milhas marítimas ao sul da ilha grega de Karpathos, às 13h02 (7h02 de Brasília). Fontes diplomáticas gregas disseram que as operações de resgate correspondem às autoridades gregas porque o acidente ocorreu em águas internacionais do Mar Egeu. Mas a Turquia alega que as operações de busca e resgate são responsabilidade de ambos os países. Grécia e Turquia, países-membros da Otan, mantêm disputas territoriais no Mar Egeu que os levaram em numerosas ocasiões à beira de uma guerra. O último embate entre os dois países aconteceu em 1996, na disputa pela soberania das ilhotas Imia, ou Kardac em turco, no sudeste do Egeu.