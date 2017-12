Ministra permitiria pílula do suicídio para idosos A ministra da Saúde da Holanda, Els Borst, que patrocinou a lei de eutanásia promulgada na semana passada, diz ser favorável a conceder permissão a médicos para que prescrevam pílulas de suicídio aos pacientes que estejam simplesmente cansados da vida. A ministra disse que não se oporia a uma pílula do tipo "desde que sua prescrição ficasse restrita apenas a pessoas muito velhas que se cansaram de viver", mesmo que estejam clinicamente bem. A sugestão vai um passo além do suicídio assistido por médicos permitido pela lei aprovada na terça-feira pela câmara alta do Parlamento holandês, que limita a possibilidade a pessoas muito doentes. Em entrevista publicada pela edição de fim de semana do jornal NRC Handelsblad, Borst disse que não estava sugerindo a criação de uma lei deste tipo, mas apenas iniciando o que ela esperava ser um amplo debate.